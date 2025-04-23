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İstanbul ve çevre illerde okullar tatil edilecek mi?

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar büyük panik yarattı. Binlerce kişi sokaklara çıkarken, artçı sarsıntılar da tedirgin ediyor. Olası deprem endişesi büyürken hasar olup olmadığı da ekipler tarafından taranıyor. Peki, okullarda son durum ne? İstanbul ve çevre illerde okullar tatil edilecek mi?

Haber Merkezi
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İstanbul ve çevre illerde okullar tatil edilecek mi?
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İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve arka arkaya yaşanan büyük artçılar megakentte büyük panik yarattı. 

AFAD, deprem sonrası, riskli binalara girilmemesi uyarısı yaparken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da herhangi bir olumsuz durum olmadığını duyurdu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri saha taramalarını gerçekleştiriyor. İstanbullular her ihtimale karşı sokak, park ve toplanma alanlarında bekleyişini sürüdürüyor. 

İstanbul Valiliği teyakkuz halinde

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını duyuran Valilik,  birimlerin alan tarama çalışmaları devam ettiğini duyurdu. 

İstanbul ve çevre illerde okullar tatil edilecek mi?

Konutlar, hastaneler, toplanma alanları ve okullarda kapsamlı taramalar gerçekleştiriliyor.  Okulların tatil olup olmayacağını ise İstanbul Valiliği ve çevre illerin valilikleri karar verecek. Henüz okulların tatil edildiğine dair bilgi gelmedi. 

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