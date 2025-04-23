SON DAKİKA... İstanbul'da şiddetli deprem
Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında İstanbul'da da hissedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:13:05 TSİ
Enlem:40.84028 N
Boylam:28.22361 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/Eo17xvxwul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
İstanbul'da şiddetli deprem
AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:6.2 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:49:10 TSİ
Enlem:40.86 N
Boylam:28.24444 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/yDybZf2bx3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İstanbul'da üçüncü bir sarsıntı daha meydana geldi
İstanbul'da 3. üncü bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak kayıtlara geçti. AFAD depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:51:20 TSİ
Enlem:40.90667 N
Boylam:28.38472 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/dmO8HZyQQe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya'dan İstabul depremi açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.
İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2025
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi…