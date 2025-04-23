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SON DAKİKA... İstanbul'da şiddetli deprem

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında İstanbul'da da hissedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... İstanbul'da şiddetli deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

İstanbul'da şiddetli deprem 

AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

 

İstanbul'da üçüncü bir sarsıntı daha meydana geldi

İstanbul'da 3. üncü bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak kayıtlara geçti. AFAD depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.

Bakan Yerlikaya'dan İstabul depremi açıklaması 

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul depremi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. 

 

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