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Bakan Bak açıkladı: İstanbul’daki KYK öğrenci yurtlarında problem bulunmamaktadır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından açıklama yaptı. Bakan Bak, "İstanbul’daki KYK öğrenci yurtlarımızda bir problem bulunmamaktadır" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Bak açıkladı: İstanbul’daki KYK öğrenci yurtlarında problem bulunmamaktadır
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’da yaşanan depremlerin arından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İstanbul’da gerçekleşen depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"İstanbul’daki öğrenci yurtlarımızda problem bulunmamaktadır"

Bakan Bak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır. Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş’tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın".

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