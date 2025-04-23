RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara deprem uyarısı: Teyitsiz bilgileri paylaşmayın
İstanbul'da yaşanan depremin ardından yayıncılara RTÜK'ten uyarı geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, AFAD başta olmak üzere yetkili makam ve resmî mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.
İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardından RTÜK'ten de bir uyarı geldi. Dezenformasyona karşı uyaran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması şu şekilde:
"İstanbul’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, AFAD başta olmak üzere yetkili makam ve resmî mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz"