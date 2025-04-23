  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DMM'den İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama
Takip Et

DMM'den İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili "112 Acil Çağrı Merkezine gelen herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DMM'den İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama
Takip Et

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 12.49'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de hissedildiği belirtildi.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) devreye alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tüm afet grubu temsilcilerinin AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikali sağlanmıştır. İstanbul İl AFAD, ilçe jandarma, emniyet birimleri ve diğer görevli ekipler sahada tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

İstanbul'da şiddetli deprem! Prof. Dr. Sözbilir: Büyük bir parça kırılmadı, sadece bir yeri kırıldıİstanbul'da şiddetli deprem! Prof. Dr. Sözbilir: Büyük bir parça kırılmadı, sadece bir yeri kırıldıGündem

 

Deprem sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Tüm belediyelerimiz teyakkuz halinde çalışıyorDeprem sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Tüm belediyelerimiz teyakkuz halinde çalışıyorGündem

 

Cüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildiCüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildiGündem

 

Gündem
6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı
6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı
Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi
Uzmanı uyardı: Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınmalı
Uzmanı uyardı: Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok
Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok
Okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama
Okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama