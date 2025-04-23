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Deprem sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Tüm belediyelerimiz teyakkuz halinde çalışıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özel açıklamasında, "Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Deprem sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Tüm belediyelerimiz teyakkuz halinde çalışıyor
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İstanbul’da bugün öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

"Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz."

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