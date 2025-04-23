  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildi
Takip Et

Cüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul art arda meydana gelen depremlerle sallandı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, canlı yayın sırasında depreme yakalandı. Sarsıntı anı, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildi
Takip Et

İstanbul, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Richter ölçeğine göre kaydedilen sarsıntı, sadece İstanbul'da değil, Sakarya, Ankara, Bursa ve Tekirdağ gibi birçok çevre ilde de şiddetli şekilde hissedildi.

Canlı yayında depreme yakalandı

Depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken, o sırada canlı yayında olan gazeteci ve muhabirlerin yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, canlı yayında depreme yakalandı. Yayın sırasında bir anda sarsıntıyı hisseden Özdemir'in şaşkınlığı ve tepkisi, ekranlara saniye saniye yansıdı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak binlerce yorum aldı.

Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin!Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin!Gündem

 

Esenyurt'un en yüksek sitesi deprem nedeniyle boşaltıldı! Vatandaşlar uyarıldıEsenyurt'un en yüksek sitesi deprem nedeniyle boşaltıldı! Vatandaşlar uyarıldıGündem

 

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ediyor! AFAD art arda duyurduİstanbul'da 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ediyor! AFAD art arda duyurduGündem

 

Gündem
İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi
İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi
6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı
6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne serdi: Sakarya'da tırlar böyle sallandı
Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 112'ye şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi
Uzmanı uyardı: Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınmalı
Uzmanı uyardı: Zirai dondan etkilenen ürünler için su kaybını giderici önlemler alınmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok
Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok