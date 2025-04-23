Cüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildi
İstanbul art arda meydana gelen depremlerle sallandı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, canlı yayın sırasında depreme yakalandı. Sarsıntı anı, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Richter ölçeğine göre kaydedilen sarsıntı, sadece İstanbul'da değil, Sakarya, Ankara, Bursa ve Tekirdağ gibi birçok çevre ilde de şiddetli şekilde hissedildi.
Canlı yayında depreme yakalandı
Depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken, o sırada canlı yayında olan gazeteci ve muhabirlerin yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, canlı yayında depreme yakalandı. Yayın sırasında bir anda sarsıntıyı hisseden Özdemir'in şaşkınlığı ve tepkisi, ekranlara saniye saniye yansıdı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak binlerce yorum aldı.