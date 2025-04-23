Cüneyt Özdemir depreme canlı yayında yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Richter ölçeğine göre kaydedilen sarsıntı, sadece İstanbul'da değil, Sakarya, Ankara, Bursa ve Tekirdağ gibi birçok çevre ilde de şiddetli şekilde hissedildi.

Canlı yayında depreme yakalandı

Depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken, o sırada canlı yayında olan gazeteci ve muhabirlerin yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, canlı yayında depreme yakalandı. Yayın sırasında bir anda sarsıntıyı hisseden Özdemir'in şaşkınlığı ve tepkisi, ekranlara saniye saniye yansıdı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak binlerce yorum aldı.