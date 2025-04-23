Esenyurt'un en yüksek sitesi deprem nedeniyle boşaltıldı! Vatandaşlar uyarıldı

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Esenyurt’un en yüksek yapılarından biri olan N Logo sitesinde oturanlar, sarsıntının ardından dairelerini terk etti. Deprem sonrası artçıların da sürmesi endişeyi artırdı.

Dört farklı deprem kaydedildi

Marmara Denizi’nde art arda meydana gelen depremler, İstanbul ve çevre illerde paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18 Nisan günü sabah saatlerinden itibaren bölgede büyüklükleri 3.9 ile 6.2 arasında değişen dört farklı deprem kaydedildiğini açıkladı.

Günün ilk sarsıntısı sabaha karşı saat 03.02’de Büyükçekmece açıklarında 4.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından aynı bölgede saat 11.56’da 4.4 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

Günün en şiddetli sarsıntısı ise saat 12.49’da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü. Bu büyük depremin hemen öncesinde, saat 12.35’te aynı noktaya yakın bir bölgede 3.9 büyüklüğünde başka bir sarsıntı yaşandı.

Depremler, İstanbul’un pek çok ilçesinde hissedildi. Özellikle üst katlarda oturan vatandaşlar, sarsıntının etkisiyle kısa süreli panik yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirilmezken, AFAD ekipleri olası riskler için sahada incelemelerine devam ediyor.