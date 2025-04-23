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Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması: Ekiplerimiz sahada faaliyetlerini sürdürüyor

AFAD verilerine göre, İstanbul Silivri açıklarında önce 3,9, ardından 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Marmara ve çevresinde hissedilen sarsıntı sonrası Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması: Ekiplerimiz sahada faaliyetlerini sürdürüyor
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Ardından Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ulaştıma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklaması şu şekilde;

İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun.

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