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İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ediyor! AFAD art arda duyurdu

İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öncü depremlerin ardından yaşanan ana deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşanıyor. AFAD yaşanan depremleri art arda duyurdu. Uzmanlar, bunun bir deprem fırtınası olmadığını belirtiyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ediyor! AFAD art arda duyurdu
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İstanbul'da yaşanan  6,2 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan sarsıntılar tedirgin etmeye devam ediyor. 

Ana şok olarak değerlendirilen 6.2'lik depremin ardından art arda artçı sarsıntılar yaşanıyor. 

AFAD artçıları duyurdu

Artçı depremler

Şok etkisi yaratan ana deprem 

İlk öncü deprem Silivri'de

Deprem fırtınası yaşanır mı?

Deprem uzmanı Okan Tüysüz, 3 gün boyunca dikkatli olunması uyarısında bulunurken, sarsıntıların öncü depren, ana deprem ve artçı sarsıntılar olarak devam edeceğini belirtiyor. 

Tüysüz, artçıların 1-2 saate kadar izlenmesi gerektiğini belirterek, sonrasında meydana gelen artçıların, bu depremin sönümleneceğini göstergiğini dikkat çekti. 

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