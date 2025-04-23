İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ediyor! AFAD art arda duyurdu
İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öncü depremlerin ardından yaşanan ana deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşanıyor. AFAD yaşanan depremleri art arda duyurdu. Uzmanlar, bunun bir deprem fırtınası olmadığını belirtiyor.
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan sarsıntılar tedirgin etmeye devam ediyor.
Ana şok olarak değerlendirilen 6.2'lik depremin ardından art arda artçı sarsıntılar yaşanıyor.
AFAD artçıları duyurdu
Artçı depremler
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [16.77 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:13:02:32 TSİ
Enlem:40.87694 N
Boylam:28.4025 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/06J3Q8UomT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:51:20 TSİ
Enlem:40.90667 N
Boylam:28.38472 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/dmO8HZyQQe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Şok etkisi yaratan ana deprem
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:6.2 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:49:10 TSİ
Enlem:40.86 N
Boylam:28.24444 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/yDybZf2bx3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İlk öncü deprem Silivri'de
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:13:05 TSİ
Enlem:40.84028 N
Boylam:28.22361 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/Eo17xvxwul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem fırtınası yaşanır mı?
Deprem uzmanı Okan Tüysüz, 3 gün boyunca dikkatli olunması uyarısında bulunurken, sarsıntıların öncü depren, ana deprem ve artçı sarsıntılar olarak devam edeceğini belirtiyor.
Tüysüz, artçıların 1-2 saate kadar izlenmesi gerektiğini belirterek, sonrasında meydana gelen artçıların, bu depremin sönümleneceğini göstergiğini dikkat çekti.