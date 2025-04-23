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Son dakika! İstanbul'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika... İstanbul art arda sallanmaya devam ediyor. AFAD, saat 15.12’de Büyükçekmece açıklarında 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu

Haber Merkezi
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Son dakika! İstanbul'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
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İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD, Marmara Denizi’nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 9.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

AFAD saat 15:16 sularında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 11.65 km olarak ölçüldü

Marmara beşik gibi sallanıyor

Marmara'da AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, büyüklükleri 3.5 ile 6.2 arasında değişen çok sayıda deprem kaydedildi. Günün en şiddetli sarsıntısı saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana geldi. AFAD tarafından büyüklüğü 6.2 olarak açıklanan depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü. Bu büyük depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Aynı gün içinde 12.13’te 4.0, 12.35’te 3.9, 12.51’de 4.4 ve 13.01’de 4.8 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Sarsıntılar İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde hissedildi.

 

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