Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan çağrı: Beyin kanseri ilacı umut veriyor ama maddi destek yok

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, üç yıldır üzerinde çalıştıkları beyin kanserlerine dönük ilaçla ilgili fareler üzerinde yaptıkları testlerden olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı.

Nobel ödüllü Sancar, Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtladı.

"Üç yıl önce haberini vermiştik, üç yıl sonra makaleyi yayınladık"

Beyin kanserlerine dönüş çalışmalarından bahseden Sancar, şöyle konuştu:

“Beyin tümörleri, ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer alıyor. Kan-beyin bariyerini geçemeyen mevcut kanser ilaçları bu kanser türüne etki etmede yetersiz kalıyor. Keşfimizde, ortaya koyduğumuz bileşen, beyne giriyor ve kanser hücresini öldürüyor.

Biz üç yıl önce bunun haberini vermiştik, üç yıl sonra makaleyi yayınladık. Bu işler yavaş gidiyor. EdU, hızlı bölünen kanserli beyin hücrelerini öldürebilirken, bölünmeyen sağlıklı beyin hücrelerini koruyabilir. Beyin kanserinde EdU, hayvanlarda çalışıyor. Onun devamını yapıyoruz. Devamı şimdilik oldukça olumlu gözüküyor. Ama yeni çalışma üç yılımızı alır mı almaz mı bilmiyorum.”

"İlaç firmaları da kime inanacaklarını bilmiyor"

Kendilerini bu çalışmaları için maddi olarak destekleyecek kurum bulmakta zorlandıklarını söyleyen Sancar, “O kadar çok çalışmalar, yayınlar, buluşlar var ki bu konuda. İddiası olanlar çok fazla. O bakımdan ilaç firmaları da hangilerini destekleyeceklerini ya da kime inanacaklarını bilmiyorlar” dedi.

“Şu an gönüllü insanlarda deneme yapmamız lazım”

Sancar, “Bizi destekleyecek birilerini bulmalıyız. Şu an gönüllü insanlarda deneme yapmamız lazım. Çünkü olumlu ve güvenli sonuçlar alıyoruz. Ölüme terk edilmiş çok insan var. Bu hastalara tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 14-16 ay. Onun için ne kadar hızlı bir şeyler yapabilirsek iyidir” diye konuştu.

Sancar, “Kanserin çözümünü bulmak zor. Ama farelerde hayat süresini iki misli uzatıyoruz. O bakımdan umut verici bir şey. Fakat kalkıp bunu beyin kanserlerini tedavi edeceğiz demek yanlış” diye ekledi.

“Trump, bilimsel araştırmalara dönük bütçede ciddi kesintiye gidiyor, ne olacağımız belli değil”

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Başkanı’nın kendisine, “2 milyon dolar harcayıp önce insanlarda yan etkilerini araştıracaksın. O yan etkilerinin dokümanını yapacaksın. Ciddi yan etkilerin olmadığı ispatlandıktan sonra insan deneyleri başlayacak” dediğini aktaran Sancar, “Özellikle ABD Başkanı Donald Trump bilimsel araştırmalara dönük bütçede ciddi kesintiye gidiyor. Ne olacağımız belli değil. O bakımdan ciddi bir belirsizlik var” dedi.

"Türkiye'deki öğrencilere, bilim insanlarına tavsiyem dışarıda bilim yapın ama Türkiye'ye dönün"

Öte yandan Sancar, Türkiye’deki gençlere şöyle seslendi:

“Benim yanımda şu anda çalışan 5 Türk var ve hepsi çok iyi. Benim Türkiye'deki öğrencilere, bilim insanlarına tavsiyem dışarıya gelin bilim yapın, bilim yapmayı öğrenin ama Türkiye'ye dönün. Benim Türkiye’ye dönen üç öğrencim var üçü de profesör şimdi.”