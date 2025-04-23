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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama-tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor." dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Program öncesi İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde depremlerin meydana geldiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor"

"Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgemizde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama-tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan, muhafaza eylesin diyorum."

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