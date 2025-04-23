CHP, İstanbul'da 23 Nisan yürüyüşünü iptal ettiğini duyurdu

İstanbul’da öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, CHP’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştireceği “Ulusal Egemenlik Yürüyüşü” iptal edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe ve belediye başkanlarının deprem nedeniyle teyakkuz halinde görevlerinin başında olmaları gerektiğini belirterek, yürüyüşün bu nedenle iptal edildiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in sosyal medya hesabında yaptığı duyuru şöyle;

"Kıymetli İstanbullular,

İlçe Başkanlarımızın ve Belediye Başkanlarımızın meydana gelen deprem nedeniyle teyakkuz halinde görev başında olma gerekliliğinden dolayı bugün yapacağımız Ulusal Egemenlik Yürüyüşümüzü iptal ettik.

İstanbul Büyükşehir Belediyemiz süreci AKOM'da, bizler de sahada takip ediyoruz.

Dileğimiz hiçbir vatandaşımızın can ve mal kaybı yaşamaması, böylesi bir afetin tekrarlanmamasıdır. Bir kez daha geçmiş olsun."