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İstanbul'u deprem vurdu uçak fiyatları 4'e katlandı!

Depremin ardından İstanbul çıkışlı uçuşlara talep arttı, bilet fiyatları fırladı. Dinamik fiyatlama sistemi nedeniyle 1.000 TL seviyesindeki İstanbul-Ankara biletleri kısa sürede 4 bin TL’nin üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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İstanbul'u deprem vurdu uçak fiyatları 4'e katlandı!
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İstanbul'da peş peşe olan depremler sonrası uçka bilet fiyatlarının arttığı iddia edildi. Depremden hemen önce 1.000 TL seviyelerinde olan İstanbul-Ankara uçak biletlerinin 4 bin TL’nin üstüne çıktığı görüldü.

Uçak biletlerinde dinamik bilet fiyatlaması uygulanıyor. Uçak bileti fiyatlamalarında arz talep dengesi nedeniyle bilet fiyatları değişkenlik gösterebiliyor.

Talep artması halinde fiyatlar da yükselişe geçiyor. 

THY'nin uçuşlarına bakıldığında İstanbul'dan Ankara'ya 23 Nisan gününe uçuş bulunmazken, 24 Nisan tarihli uçuşlarda fiyatlar şu şekilde:

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