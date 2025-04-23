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Deprem uyarısı: Sabiha Gökçen’de uçaklara “Pas geçin” talimatı

Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçaklar pisti pas geçti. Kule ile pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarında deprem vurgusu dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Deprem uyarısı: Sabiha Gökçen’de uçaklara “Pas geçin” talimatı
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İstanbul’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçaklar pist kontrolü nedeniyle pas geçti.

Kule ile pilotlar arası telsiz görüşmelerinde “Deprem oldu. Pist kontrolü alınacak. O yüzden pas geçiniz” denildi.

Havalimanında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, uçaklar daha sonra sorunsuz indi. O anlar telsize ve radara böyle yansıdı:

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