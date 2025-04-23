Deprem uyarısı: Sabiha Gökçen’de uçaklara “Pas geçin” talimatı
Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçaklar pisti pas geçti. Kule ile pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarında deprem vurgusu dikkat çekti.
İstanbul’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçaklar pist kontrolü nedeniyle pas geçti.
Kule ile pilotlar arası telsiz görüşmelerinde “Deprem oldu. Pist kontrolü alınacak. O yüzden pas geçiniz” denildi.
Havalimanında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, uçaklar daha sonra sorunsuz indi. O anlar telsize ve radara böyle yansıdı:
#SONDAKİKA Kule’den pilota:Deprem oldu.Pist kontrolü alınacak. O yüzden pas geçtiniz— Gökhan Artan (@gokhanartancom) April 23, 2025
Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçaklar pist kontrolü nedeniyle pas geçti.
Havalimanında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, uçaklar daha sonra sorunsuz indi. O anlar… pic.twitter.com/a7g7w6p1TN