Deprem uyarısı: Sabiha Gökçen’de uçaklara “Pas geçin” talimatı

İstanbul’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçaklar pist kontrolü nedeniyle pas geçti.

Kule ile pilotlar arası telsiz görüşmelerinde “Deprem oldu. Pist kontrolü alınacak. O yüzden pas geçiniz” denildi.

Havalimanında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, uçaklar daha sonra sorunsuz indi. O anlar telsize ve radara böyle yansıdı: