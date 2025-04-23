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THY'den deprem sonrası tavan fiyat kararı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremin ardından İstanbul çıkışlı uçuşları için tavan fiyat uygulamasını devreye aldı.

Haber Merkezi
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THY'den deprem sonrası tavan fiyat kararı
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THY'den deprem sonrası tavan fiyat kararı: İstanbul çıkışlı yurtiçi uçuşlar için 1750 lira tavan fiyat belirlendi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremin ardından İstanbul çıkışlı uçuşları için tavan fiyat uygulaması başlattı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı yurtiçi uçuşlar için 1750 TL tavan fiyat belirlediklerini duyurdu.

 İstanbul çıkışlı uçuşlar için geçerli

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen depremin ardından THY, İstanbul çıkışlı uçuşları için tavan fiyat uygulaması THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, tavan fiyat belirlediklerini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklama şu şekilde: 

“Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız.”

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