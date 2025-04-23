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Deprem sonrası İstanbul Havalimanı'ndan açıklama: Hiçbir terminalde problem yok

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonda bir sıkıntı olmadığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Deprem sonrası İstanbul Havalimanı'ndan açıklama: Hiçbir terminalde problem yok
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İstanbul Havalimanı'nda 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşların sorunsuz sürdüğü açıklandı.

"Operasyonda sıkıntı yaşanmadı"

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonda bir sıkıntı olmadığı kaydedildi. Pasaport kontrol noktası, bosphorus bölgesinde ve hiçbir terminalde problem olmadığı belirtilirdi.

"Binalarda sorun yok"

Pasaport kontrol noktasında yolcu geçişinin sürdüğü, teknik ve elektrik sistemleri dahil binalarda da bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.

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