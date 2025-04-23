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Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle Fatih'te bir metruk bina kısmen çöktü. Boş olan binanın tehlike oluşturmaması ve yıkılması için ekipler çalışma yaptı.

Haber Merkezi
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Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü
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İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Valilik teyakkuza geçti

Kent genelinde İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Depremde yıkım olmadı ancak metruk binalarda çökme haberi geldi. 

Fatih'te metruk bina ekipler tarafından yıkıldı

Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi. Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için ekipler çalışma yaptı.

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