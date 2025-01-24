BM: İsrail ordusunun Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerden 6'sının çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 4 gündür devam eden saldırılarında da 12 Filistinlinin öldüğü 50 kişin yaralandığı kaydedildi.

İsraillilerin geçen haftaki saldırılarında 17 Filistinli yaralandı

Açıklamada ayrıca Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına da yer verildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen hafta Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 17 Filistinlinin yaralandığı çok sayıda ev ve aracın da hasar gördüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da bazı yolları kapatması ve kontrol noktaları nedeniyle bölgede Filistinlilerin hareket kısıtlamasıyla karşı karşıya olduğu, işlerine dahi gidemediklerine dikkat çekildi.

Gazze'de altyapının ve hayatların yeniden inşası yıllar alacak

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişinin zorla yerinden edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, zorla yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümünün derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldığına işaret edildi.

Gazze'deki evlerin büyük bölümünün tamamen yıkıldığı ya da ikamet edilemeyecek derecede hasar gördüğü vurgulanan açıklamada, "Altyapının ve hayatların yeniden inşası, travmanın giderilmesi yıllar alacak." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki konutların yüzde 92'si ya yıkıldı ya da hasar gördü

İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor.

BM'ye göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.

Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.