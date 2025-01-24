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Trump'ın temsilcisi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için İsrail'e gidecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'e gidecek.

Haber Merkezi
AA
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Trump'ın temsilcisi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için İsrail'e gidecek
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Witkoff'un gelecek hafta önce Suudi Arabistan ardından da İsrail'e gideceği belirtildi.

Witkoff'un İsrail ziyaretinde Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasının müzakerelerinin ele alınacağı ifade edildi.

Fox News kanalında katıldığı bir programda Witkoff, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği Netzarim ve Philadelphi Koridoru'ndaki "denetime" katılacağını açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılmıştı.

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