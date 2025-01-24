A320 ATRA test uçağı Eurofighter’ın burnuyla uçtu

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’nin (DLR) modifiye edilmiş A320 ATRA test uçağı, 21 Ocak 2025’te Almanya’nın Braunschweig şehrinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuşu önemli kılan detay ise, uçağın Eurofighter savaş uçağının burnu ile donatılmış olması. Airbus mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan bu ön bölüm, Eurofighter için geliştirilen yeni radar sisteminin test edilmesine olanak sağlıyor.

A320, AESA-MK1, radar sistemini barındırabilmesi için tamamen yeniden tasarlandı

Defence Turk'ün DLR’nin “Advanced Technology Research Aircraft” (ATRA) olarak adlandırdığı bu A320, AESA-MK1 (Active Electronically Scanned Array) radar sistemini barındırabilmesi için tamamen yeniden tasarlandı. Airbus Defence and Space ile Airbus Commercial Aircraft ekipleri, A320’nin ön gövdesini Eurofighter savaş uçaklarının burnunu taşıyacak şekilde yeniden yapılandırdı ve gövdeyi güçlendirdi. Airbus E-Scan radar projesi yöneticisi Thomas Hirsch, uçağın neden bu özel modifikasyona ihtiyaç duyduğunu, “Eurofighter radarı için gerçek koşullarda daha uzun test süresi gerekiyor. A320 ATRA, Eurofighter’a kıyasla daha kısa izin süreçleri ve daha uzun uçuş süreleri sunduğu için bu radarın geliştirilmesi ve test edilmesi için ideal bir platform.” ifadeleriyle açıkladı.

A320’nin ön kısmında yer alan Eurofighter burunu, AESA-MK1 radarını barındırarak sistemin gerçek uçuş koşullarında test edilmesine olanak tanıyor. İlk uçuşta radarın yerleştirildiği modifikasyonlar başarıyla test edildi. Bir sonraki adımda, uçağın kabinine özel bir Eurofighter aviyonik test donanımı ve radar sisteminin ihtiyaç duyduğu soğutma ile enerji altyapısı entegre edilecek.

A320 ATRA, bu konfigürasyonuyla Eurofighter için yalnızca bir test platformu değil, aynı zamanda radar geliştirme sürecini hızlandıran bir uçan laboratuvar olarak görev yapacak. Testlerin tamamlanmasının ardından AESA-MK1 radar sistemi, Almanya’nın “Quadriga” ve İspanya’nın “Halcón I” Eurofighter savaş uçaklarına entegre edilecek. Bu radar, savaş uçaklarının hava-hava ve hava-yer operasyonlarındaki kabiliyetlerini artırırken, elektronik harp yeteneklerini de geliştirecek.

Bu modifikasyon, A320’nin Eurofighter teknolojisini test etmek için kullanılmasını sağlayarak radar geliştirme sürecinde önemli bir maliyet ve zaman avantajı sunuyor. Airbus mühendislerinin yenilikçi yaklaşımı, hem Eurofighter savaş uçaklarının modernizasyonunda hem de Avrupa savunma teknolojisinin ilerlemesinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.