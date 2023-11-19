BM kuruluşları, Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes çağrısı yaptı

UNFPA'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki saldırılarda ölenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi. Filistinli kadın ve çocukların da yaşamı hak ettiği vurgulanan açıklamada, "saldırıları durdurdun" çağrısı yapıldı.

UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de çok sayıda çocuğun, devam eden saldırılar, geniş çaplı yıkım, yerinden edilme ve ciddi su, gıda ve ilaç kıtlığı neticesinde travma yaşadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca insani sebeplerle acil ateşkes ve yardımların engelsiz bir şekilde sürekli ulaştırılması çağrısında bulunuldu.