BM: Yakıt girmezse, UNRWA bu gece Gazze'de operasyonlarını durduracak

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'deki mevkidaşlarımız insani krizin daha önce hiç görülmemiş bir noktaya ulaştığını söylüyor." bilgisini paylaşan Dujarric, bölgede su olmadığı için hastalıkların da yayılmaya başladığına dikkati çekti. Dujarric, Gazze halkının kuyu suyu içmeye başladığını, bunun da beraberinde ciddi sağlık sorunları getirdiğini kaydetti.

Sadece kritik tesisler için yakıtın kullanıldığını aktaran Dujarric, "Gazze'deki en büyük insani yardım sağlayan ajans olan UNRWA, eğer Gazze'ye acilen yakıt sevkiyatına izin verilmezse, bu akşam tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak." uyarısında bulundu.

Yakıtın kimseye dağıtılmayacağını, UNRWA'nın kendi operasyonlarını sürdürmesi için gerekli olduğunu ifade eden Dujarric, birkaç saat içinde yakıt sevkiyatının gerekli olduğunu bildirdi. Gıda malzemelerinin de tükenmekte olduğuna dikkati çeken Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın elindeki malzemenin sadece 12 gün daha yetebileceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonundan sonra İsrail ordusu da onlarca savaş uçağı, Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı. Saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.