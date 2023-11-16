BMGK'de İsrail'e tepkiler yükseliyor: Çatışmalara ara verilmesi çağrısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in operasyonlarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti.

Malta tarafından kaleme alınan kararda çatışmalara, "bölgeye insanî yardımların ulaştırılmasına yetecek kadar gün" ara verilmesi talep edilirken Hamas'a da İsrail'den kaçırdığı rehineleri koşulsuz ve derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Daimi üyeler; ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın veto yetkisine sahip olduğu 15 üyeli BMGK'da Gazze'deki durumla ilgili daha önceki karar tasarıları, daimi üyelerden gelen vetolar nedeniyle şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştı. Son oylamada daimi üyeler ABD, İngiltere ve Rusya çekimser kalırken diğer 12 üye kabul oyu kullandı.

"Ateşkes" mi "ara" mı tartışması

Üye ülkeler arasında tasarı metninde "çatışmalara ara verilmesi" mi yoksa "ateşkes" kelimesinin mi kullanılacağı konusunda yoğun tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. ABD ve İsrail, "sadece Hamas'a yarayacağı" gerekçesiyle ateşkese karşı çıkmış, insani amaçlar için geçici aralar verilebileceği tutumunda ısrar etmişti. Rusya'nın ise BMGK oturumunda geçici ara yerine çatışmaları tümden sona erdirecek bir ateşkes formülünü savunduğu belirtiliyor.

Kabul edilen karar tasarısında Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik katliamının kınanmaması da dikkat çekti. ABD ve İngiltere daha önceki tasarılarda bu konuda ısrarcı olmuştu. BMGK'dan geçen kararda, "BMGK, insanî yardımlara tamamen, hızlı, güvenli ve kısıtlamasız erişimin sağlanması için gerekli olacak kadar gün, Gazze Şeridi'nin bütününde acil insanî aralar verilmesini ve koridorlar oluşturulmasını talep etmektedir" denildi. Karar metninde, başta sivillerin korunması olmak üzere devletler hukukuna riayet edilmesine de vurgu yapıldı.