Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Punch gazetesinin haberine göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletinin Mafa bölgesinde tarlada çalışanlara saldırı düzenledi.

Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.