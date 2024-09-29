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Boris Johnson'dan bomba Covid itirafı! Çin'de üretildi

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın hatıraları gündeme bomba gibi düştü. Boris Johnson Covid-19 salgınının Wuhan'daki bir pazarda hayvanlardan insanlara bulaşmasıyla değil, Çin'deki bir laboratuvarda üretildiğini savundu.

Haber Merkezi
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Boris Johnson'dan bomba Covid itirafı! Çin'de üretildi
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Birleşik Krallık'ın ünlü başbakanı Boris Johnson, Daily Mail ve The Mail on Sunday'de özel olarak tefrika edilen "Unleashed" adlı hatıra kitabının bir bölümünü Covid-19'a ayırdı.

Birleşik Krallık'ın eski başbakanı hatıralarında dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi üzerine çarpıcı satırlara imza attı.

Çin'deki laboratuvardan gelen bir sızıntı

Kitabında, başbakan olduğu dönemde virüsün 'tür atlaması, varyant değişimi' nedeniyle dünya çapında yedi milyondan fazla insanı öldürdüğü yönündeki klasik ilk iddiadan vazgeçti.

Boris Johnson da Covid-19 salgınının Wuhan'daki bir pazarda hayvanlardan insanlara bulaşmasıyla değil, Çin'deki bir laboratuvardan gelen bir sızıntıdan başladığına inanıyor.

Her yanıyla insan yapımı 

Virüsün kökenleri hakkında Çin hükümetinin açıklama yapması için yeni bir baskı oluşturacak bu bomba niteliğindeki satıları Boris Johnson Unleashed hatıra kitabında şöyle yazdı:

"Covid felaketiyle ilgili korkunç olan şey, her yönüyle tamamen insan yapımı gibi görünmesidir. Mutasyonun Çin'deki bir laboratuvarda yapılan 'hatalı bir deney'in sonucu olması artık kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor.

Bazı bilim insanları Macbeth'teki cadılar gibi virüs parçalarını birbirine ekliyordu - yarasanın gözü ve kurbağanın ayak parmağı - ve oops, neşeli küçük yaratık test tüpünden dışarı fırladı ve tüm dünyada çoğalmaya başladı."

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