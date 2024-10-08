Bosna Hersek'te 1 günlük yas ilan edildi

Bosna Hersek’te Ekim ayının başında etkili olan şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan felaketi yaşanmıştı. Bosna Hersek’te, en az 21 kişi hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi. Bosna Hersek dahilindeki Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesi, Sırp Cumhuriyeti (RS) Entitesi ve Brcko Özerk Bölgesi hükümetleri felakette hayatını kaybedenler nedeniyle bugünü yas günü olarak ilan etti. Yas kararı, Bosna Hersek hükümetindeki Bosnalı Sırp bakanların devlet düzeyinde alınmasını engellemeleri nedeniyle entite hükümetleri düzeyinde ayrı ayrı alındı.

Yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi ve ülke genelinde kamuya açık alanlardaki kültür ve eğlence programlarına yasak getirildi.

Kayıplar aranıyor

Felaketten etkilenen Hersek Neretva Kantonu tarafından açıklanan resmi verilere göre, 5’i Jablanica, 4’ü de Konjic şehirlerinde olmak üzere kaybolan 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Slovenya’dan gelen ekipler de destek veriyor.