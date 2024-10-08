Marmaris açıklarında turist teknesi battı: Bir kişi kayboldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Akdeniz'deki turistik Rodos Adası arasında bir teknenin su alarak batması üzerine bölgeye çok sayıda Frontex ve sahil güvenlik botu sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bölgeden geçen bir Cruise gemisinin ihbarı üzerine denizden ve havadan yapılan aramalarda 3 turist deniz yüzeyinde sağ olarak bulundu. Teknede bulunan 4. turistin ise bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede hava şartlarının uygun olduğu yelkenli teknenin su alması sonucu battığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına adada bulunan balıkçılar, su sporları tekneleri de katılıyor.