Minguzzi cinayeti davasında 2. duruşma: İki şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı. İlk duruşması 11 Nisan’da yapılan davada bugün ikinci duruşma görülecek.

Minguzzi cinayetinde iki tutuklama

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö.'nün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

M.A.D. ile A.Ö., polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlikçe alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.A.D ile A.Ö adlı şüphelilerin katil zanlılarıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi.

Görüntülerde 2 kişinin daha varlığı ortaya çıkmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Minguzzi'yi tekmeleyen ve bıçaklayan iki kişi hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

İlk duruşma 11 Nisan'da görüldü

Cinayetin ilk duruşması 11 Nisan'da görüldü. Yaklaşık beş saat süren dava, zanlıların çocuk yaşta olması gerekçesiyle kapalı yapıldı. Mahkeme, "Duruşma eksiklerinin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi" için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken bazı tanıkların zorla getirilmesi kararı da çıkarıldı. Kartal'daki Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Minguzzi ailesine destek için yüzlerce kişi adliye avlusunda toplandı. Minguzzi ailesine yönelik tehditler dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Ailenin vekili Dr. Rezan Epözdemir, ailenin sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını, konuya dair hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Epözdemir Habertürk yayınında, ailenin tehditler nedeniyle polis kontrolünde adliyeden ayrılmak zorunda kaldığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akşam saatlerinde X hesabından yaptığı bilgilendirmede, beş kişinin paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajlar paylaşan şüpheliler arasında dört çocuğun bulunduğunu ifade etti. Bu beş kişi 11 Nisan'da tutuklandı.

Mezarına saldırdılar

İlk duruşma günü, Ahmet Mattia'nın mezarına yapılan saldırıyla da konuşuldu.

Ailenin avukatı Epözdemir sabah saatlerinde de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Minguzzi'nin mezarına saldırıldığı bilgisini paylaştı.

Epözdemir, mezarlıktan fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımda "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya dair yapılan yazılı basın açıklamasında "Mezarlığımızda mevcut güvenlik kameraları yalnızca güvenlik kulübesi çevresini kapsamakta olup, olayın meydana geldiği alana ilişkin herhangi bir görüntü kaydımız bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Konunun hassasiyetinin farkındayız ve sürecin emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 14 Nisan akşamı sosyal medyadan Miguzzi'nin mezarına saldırı şüphesiyle 67 yaşındaki D.A. adlı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aile çocuk indirimi almadan yargılanması çağrısı yaptı

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin ve babası Andrea, oğullarının öldürülmesinin ardından basına verdikleri demeçlerde sanıkların çocuk indirimi almadan yargılanması çağrısı yaptı.

Ebeveynler ayrıca reşit olmayan kişilerin çocuklara karşı işledikleri suçlara yönelik düzenlemelerin değişmesi gerektiğini de vurguladı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Ailenin temel beklentisi adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve suça sürüklenen çocukların emsal mahiyette cezalandırılması. Bu konuda da sonuna kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Epözdemir, ailenin bu davada uygulanmasa dahi ileriye dönük olarak "Şartla salıverme ve yaş küçüklüğüyle ilgili çocuklara karşı işlenen suçlarda daha ağır ve nitelikli bir düzenleme yapılması" talebi olduğunu da aktardı.

İnfaz düzenlemesi ile ilgili düzenlemesi üzerinde çalışılıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, 9 Nisan'da suça sürüklenen çocuklarla ilgili infaz sisteminde "tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme" konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

AK Parti milletvekili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalıştığını söyledi ve "Bu konuda çalışıyoruz ve bu da inşallah Ahmet'in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırganlar, Minguzzi ve arkadaşlarına "Bisikletçiler burada ne yapıyorsunuz?" dedi ve Minguzzi de onlara "Bu kaykay kardeşim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada pazarcılar tarafları iki defa aralarına girerek ayırdı.

Üçüncü tartışma sırasındaysa saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçakladı, diğer saldırgansa yerde yatan Minguzzi'yi tekmeledi.

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayınladı ve büyük tepkiye yol açtı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Minguzzi'nin cenazesi 10 Şubat'ta toprağa verildi.