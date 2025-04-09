  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Brezilya Devlet Başkanı Silva: ABD'nin vergileri işe yaramayacak
Takip Et

Brezilya Devlet Başkanı Silva: ABD'nin vergileri işe yaramayacak

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sao Paulo'da sanayi alanının önde gelenleriyle düzenlediği toplantıda, ABD'nin uyguladığı vergilerin "işe yaramayacağını" belirterek, Başkan Donald Trump'ı "tek taraflı hareket etmekle" suçladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Brezilya Devlet Başkanı Silva: ABD'nin vergileri işe yaramayacak
Takip Et

Lula da Silva, Sao Paulo'da sanayi alanının önde gelenleriyle düzenlediği toplantıda, Trump'ın birçok ülkeyi kapsayan vergilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Vergiler bir işe yaramayacak"

Trump'ı tek taraflı hareket etmek ve küresel sisteme "kendi iradesini dayatmakla" suçlayan Lula da Silva, Trump'ın hareketlerini takip ettiğini kaydederek, "Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama (vergiler) işe yaramayacak." dedi.

Lula da Silva, "Birdenbire dünya, (Trump'ın) tek bir vatandaşın, dünyada ne olacağına karar vermek için kapasitesi olduğunu düşündüğü bir noktaya geliyor." diye konuştu.

Başkan Lula da Silva, daha önce de Brezilya'nın ABD'nin vergilerinden etkilenmeyeceğini, ülkenin dış borçlarını ödediklerini bildirmişti.

Lula da Silva, krizlere karşı ülkenin korunması için 370 milyar dolarlık rezerv oluşturduklarını belirtmişti.

ABD'nin açıkladığı vergiler

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı vergiler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

ABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildiABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildiDünya
Filistin Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto ettiFilistin Kızılay çalışanları İsrail'in yardım ve sağlık çalışanlarını öldürmesini protesto ettiDünya

 

Dünya
İlham Aliyev: Bağımsızlığının tanınması için KKTC'nin yanında olacağız
İlham Aliyev: Bağımsızlığının tanınması için KKTC'nin yanında olacağız
Gazze'de 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
Gazze'de 60 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
İsrail, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor
İsrail, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı sakinlerini evlerinden çıkmaya zorluyor
ABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildi
ABD: BM'ye bağlı bazı gıda programlarının fonları yanlışlıkla kesildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
ABD ve Rusya ikinci kez İstanbul'da buluşuyor
ABD ve Rusya ikinci kez İstanbul'da buluşuyor