Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden yerlilerle ilgili karar

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, yerli halklara, hak iddia ettikleri topraklarda mevcut Anayasa'nın kabul edildiği 1988 yılından itibaren bulunduklarını kanıtlama zorunluluğu getirilmesini öngören yasa tasarısının Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

BBC'nin haberine göre, Yüksek Mahkeme, söz konusu tasarının Anayasa'ya uygunluğunu görüştü.

Mahkeme, 11 üyeden 9'unun oyuyla, yerlilerin yaşadıkları bölgelerdeki haklarının sınırlandırılmasını öngören 'geçici çerçeve' (Marco Temporal) yasa tasarısının Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme'nin "yerlilerin topraklarının çalındığı" eleştirileriyle insan hakları örgütleri ve yerliler tarafından tepkiyle karşılanan yasa tasarısına ilişkin bu kararı, başta yerli halklar olmak üzere geniş çevrelerce sevinçle karşılandı.

Londra merkezli insan hakları örgütü Survival International, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Yıllarca süren mücadelenin ardından tarihi zafer. Brezilya'nın yerli halkları ve onların dünya çapındaki müttefikleri tarihi zaferi kutluyor. Soykırıma yol açan ve yıkıcı sınırlama hilesi Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi." ifadesini kullandı.

Brezilya'daki Xakriaba halkının üyesi olan aktivist Celia Xakriaba da "Çoğunluk oluştu ve 'Marco Temporal' gömüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentonun alt kanadının 30 Mayıs'ta tasarıyı 283'e karşı 155 oyla kabul etmesinin ardından ülkede otoyolların kapatılması da dahil büyük çaplı protestolar düzenlenmişti.

Söz konusu yasa tasarısı, yerlilere, hak iddia ettikleri topraklarda Brezilya Anayasası'nın kabul edildiği 1988 yılından itibaren bulunduklarını kanıtlama zorunluluğu getirilmesini öngörüyordu.

Brezilya'da sayıları yaklaşık 1,6 milyon olan yerlilerin "ata toprakları", kültür ve geçim kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.