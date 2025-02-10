Brüksel Havalimanı'nda grev: Uçuşlar iptal edildi

Brüksel Havalimanı, 13 Şubat perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda güvenlik personeli ile bagaj görevlisinin de buna katılacağını açıkladı.

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamaların yaşanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için hava yollarıyla istişare ederek 13 Şubat'ta gidiş yönlü yolcu uçuşu yapmamaya karar verdik." ifadesi yer aldı.

Hava yolu firmalarının uçuşu etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu tarihte havalimanına gelinmemesi tavsiye edildi.

Açıklamada, gidiş yönlü yolcu uçuşları iptal edildiğinden, gelecek uçuşlarda da iptallerin söz konusu olacağına işaret edilerek, bütün yolculardan uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri istendi.

Belçika genelinde 13 Şubat’ta bütün işçi sendikalarının ortak çağrısıyla grev yapılacak ve büyük bir gösteri düzenlenecek.

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikaların sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede her ayın 13'üncü gününde ortak protesto ve eylem yapılması planlanıyor.