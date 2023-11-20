Business Insider yazdı: Eurofighter Typhoon'da engel sürerken Türkiye ABD'den F-16 alabilecek mi?

Türkiye’nin hava gücünü güçlendirmek için savaş uçağı arayışı sürüyor. Son olarak AB üretimi Eurofighter Typhoon için Ankara’dan gelen açıklamalar basına yansımıştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Berlin’in vetosuna değinmiş ve “Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’nin Almanya’dan Eurofighter Typhoon alma tedarik etme ihtimali düşük görünürken, New York merkezli Business Insider yayın kuruluşu dikkat çeken bir habere yayınladı.

"Türkiye'nin şansını çok artırdı"

Paul Iddon imzalı yazıda, Mısır bağlantılı yolsuzluk iddialarıyla ilgili yargılanan Senatör Bob Menendez’in Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden istifa etmek durumunda kalmasının uzun süredir ABD’den F-16 almak isteyen Türkiye ve Mısır için “oyun değiştirici” olabileceği belirtildi.

Kapsamlı haberde, risk istihbarat şirketi RANE’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Analisti olarak görev yapan Ryan Bohl’un değerlendirmeleri yer aldı.

Bohl, Menendez’in çekilmesinin ardından Türkiye’nin ABD’den F-16 alma şansının çok artırdığını ifade etti.

"ABD için zorunluluk"

Business Insider'a konuşan Bohl, "Bununla birlikte, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin 'evet' oyu vermesi karşılığında bu jetlerin teslim edilmesi için zaten bir Amerikan zorunluluğu vardı" dedi.

Bohl, "Cardin'den (Menendez’in yerine geçen senatör Ben Cardin) insan haklarına da vurgu yapabileceğine dair küçük bir işaret görsek de, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi Batı kampına daha fazla sokmaya odaklanmasının bunun önüne geçeceğini düşünme eğilimindeyim" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine atıf

Haberde Bob Menendez'in Türk hükümetine yönelik sert eleştiriler getirdiği ve Ankara'nın 40 yeni F-16 ve 79 F-16 modernizasyon kiti talebini engellediği vurgulandı. Menendez'in istifasının ardından Erdoğan'ın "Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor" sözlerine de haberde atıf yapıltı.

Eurofighter projesi

Eurofighter Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa, proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale’i geliştirme kararı aldı.

Üretici ortak olarak diğer ülkeler ise projeye devam etmiş ve en nihayetinde ortaya EF-2000 çıktı. Projede mülkiyet hakları: yüzde 33 İngiltere, yüzde 33 Almanya, yüzde 21 İtalya ve yüzde 13 İspanya şeklinde...

Geçen günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AB'den 40 savaş uçağı alacaklarını fakat Almanya'nın karşı çıktığını açıklamıştı. Güler sözlerinin devamında, Fransa-İspanya'nın ise “Biz ikna ederiz” sözü verdiğini kaydetmişti.