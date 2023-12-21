Çekya'da üniversitede katliam: 15 ölü

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Prag'da turistlerin yoğun ilgi gösteriği Jan Palach meydanındaki Karl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yakınında bir silahlı saldırı meydana geldi.

Olaya ilişkin ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı. Saldırgandan kaçmak isteyen bazı öğrenciler üniversitenin en üst katında pencelerden çıkıp duvarlara tutunarak saldırgandan saklandı.

Saldırganın kimliği belli oldu

Polis tarafından yapılan açıklamada ise etkisiz hale getirilen saldırganın Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak olduğu açıklandı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, saldırının ardından ülkenin doğusuna yapacağı geziyi iptal ederek, Prag'a doğru yola çıktı.

Saldırı sırasında üniversite bulunanlar bulundukları sınıf ve odaların kapılarına masa ve sandalyeler ile barikat yaparken, bazı öğrenciler ise üniversitenin üst katlarında cam kenarına çıkarak yardım bekledi. Çek basınında yer alan haberlerde, saldırgandan kaçmak için cam kenarına çıkan bir öğrencinin düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Çekya'da 2015’te Uhersky Brod'daki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi, Aralık 2019'da Ostrava'da bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.