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CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında 2 DEAŞ unsuru etkisiz hale getirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenledikleri hava saldırısında 2 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında 2 DEAŞ unsuru etkisiz hale getirildi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenledikleri hava saldırısında 2 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

"ABD güçleri Suriye'ye hava saldırısı düzenledi"

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin dün Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısında iki DEAŞ unsurunun etkisiz hale getirildiği, birinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda örgüte ait silah yüklü kamyonun da imha edildiği kaydedildi.

CENTCOM, 20 Aralık'ta da Suriye'de düzenledikleri hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğünü bildirmişti.

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