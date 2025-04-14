  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Cezayir, Fransa'nın 12 konsolosluk çalışanının ülkeyi terk etmesini istedi
Takip Et

Cezayir, Fransa'nın 12 konsolosluk çalışanının ülkeyi terk etmesini istedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda karşılıklı gözaltılar ile ilişkilerin daha da gergin seyrettiği Cezayir’in, 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cezayir, Fransa'nın 12 konsolosluk çalışanının ülkeyi terk etmesini istedi
Takip Et

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir’in 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istemesini "haksız" olarak niteledi.

Barrot, Cezayir'i Fransa'da Cezayir uyruklu 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından aldığı bu karardan vazgeçmeye çağırdı.

Bu kararın "Fransız topraklarında ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle 3 Cezayirlinin gözaltına alınmasına" bir tepki olarak alındığını kaydeden Barrot, Cezayir ile diyalog bağlarını yeniden kurmaya çalıştıkları bir dönemde olduklarını belirterek, "Cezayir makamlarından, (tutukluların) devam eden yasal işlemlerle ilgisi olmayan bu sınır dışı etme tedbirini terk etmelerini istiyorum." dedi.

Barrot, Cezayir’in kararından vazgeçmemesi halinde konsolosluk çalışanlarının sınır dışı edilmesine "derhal" yanıt verileceğini kaydetti.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Piyasaların gözü 17 Nisan'da açıklanacak faiz kararındaPiyasaların gözü 17 Nisan'da açıklanacak faiz kararındaEkonomi
Denizlerde av yasağı başlıyor: 170 bin TL'ye kadar ceza uygulanacakDenizlerde av yasağı başlıyor: 170 bin TL'ye kadar ceza uygulanacakEkonomi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildiBakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildiGündem

 

Dünya
ABD’li şarkıcı Katy Perry kadınlardan oluşan bir ekiple uzaya gidecek
ABD’li şarkıcı Katy Perry kadınlardan oluşan bir ekiple uzaya gidecek
İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını kesti
İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını kesti
Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti
Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna'da savaşın bitmesi için Rusya'ya "azami baskı" yapılmalı
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna'da savaşın bitmesi için Rusya'ya "azami baskı" yapılmalı
Trump'tan İran açıklaması: Çok kısa süre içinde karar alacağız
Trump'tan İran açıklaması: Çok kısa süre içinde karar alacağız