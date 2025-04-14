  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir ‘de 2 araç ve 1 adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonda, 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."

Narin Güran cinayeti | 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacakNarin Güran cinayeti | 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacakGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Denizlerde av yasağı başlıyor: 170 bin TL'ye kadar ceza uygulanacakDenizlerde av yasağı başlıyor: 170 bin TL'ye kadar ceza uygulanacakEkonomi
Batıda bahar, doğuda kar... Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?Batıda bahar, doğuda kar... Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?Gündem

 

Gündem
İstanbul Valiliği'nden proje okullar ve öğretmen atamaları açıklaması
İstanbul Valiliği'nden proje okullar ve öğretmen atamaları açıklaması
ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadı
ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadı
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek
Narin Güran cinayeti | 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Narin Güran cinayeti | 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Erbakan: İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 zam yapacağız
Erbakan: İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 zam yapacağız
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'erken seçim' şartı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'erken seçim' şartı