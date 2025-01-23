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ChatGPT'de erişim sorunu: Kullanıcılar bu uyarıyla karşılaştı

Yapay zeka motoru ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar ChatGPT'ye girmeye çalıştığında ‘503' veya ‘Bad Gateway’ uyarısıyla karşılaştı.

Haber Merkezi
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ChatGPT'de erişim sorunu: Kullanıcılar bu uyarıyla karşılaştı
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Çevrimiçi hizmet kesintilerini takip eden Downdetector'a göre, platformla ilgili şikayetlerde önemli bir artış yaşandı. Kullanıcılar, ChatGPT'ye erişimde yaşadıkları sorunları sosyal medya üzerinden paylaşırken OpenAI henüz yaşanan sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İlk kez erişim sorunu yaşanmayan yapay zeka motoru ChatGPT, birkaç ay içinde birkaç kez çökmüştü.

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