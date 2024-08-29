CIA açıkladı: Viyana'daki Taylor Swift konserine yönelik engellenen saldırıda 'on binlerce' kişi hedef alınmış

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Avusturya'da Taylor Swift konserlerine yönelik saldırı planlayan şüphelilerin "on binlerce" Swift hayranını öldürmeyi amaçladığını açıkladı.

CIA'in IŞİD ile bağlantılar içerdiği iddia edilen terör saldırısı planı hakkında Avusturyalı yetkilileri bilgilendirmesi ardından Swift'in başkent Viyana'da vereceği üç konser de iptal edildi. Avusturya polisi tarafından IŞİD'e bağlılık yemini ettiği bildirilen 19 yaşındaki bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.

CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, bu hafta Maryland'de düzenlenen yıllık İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Zirvesi sırasında başarısızlıkla sonuçlanan komploya değindi.

Cohen çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu konserde çok sayıda, on binlerce insanı öldürmeyi planlıyorlardı... ve bu konuda oldukça ilerlemişlerdi" dedi.

"Avusturyalılar bu tutuklamaları yapabildiler çünkü ajansımız ve istihbarat camiasındaki ortaklarımız onlara IŞİD bağlantılı bu grubun ne yapmayı planladığı konusunda bilgi verdi" diyerek ekledi.

Şüphelinin saldırı hazırlığı

euronews'in aktardığına göre 19 yaşındaki Avusturyalı zanlının 30,000 kadar Swift hayranının toplanmasının beklendiği stadyumun dışına bıçak ya da ev yapımı patlayıcılarla saldırmayı planladığı iddia edildi. Diğer 65,000 kişinin ise stadyumun içinde olması bekleniyordu. Müfettişlerin şüphelinin evine yaptığı baskında kimyasal maddeler ve teknik cihazlar bulunduğu açıklandı.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner daha önce yaptığı açıklamada, Avusturyalı müfettişlerin bazı yabancı servislerin aksine yasal olarak kısa mesajları izleyemediği için diğer istihbarat kurumlarının yardımına ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

19 yaşındaki gencin avukatı iddiaların "en iyi ihtimalle abartılı" olduğunu belirtirken, Avusturyalı yetkililerin yeni gözetim yetkileri almak için bunu "abartılı bir şekilde kullandıklarını" iddia etti.

"Konserlerin yasını tutuyoruz, hayatların değil"

Swift iptallerle ilgili sessizliğini geçtiğimiz hafta Londra konserlerinin sona ermesinin ardından bozdu.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana konserlerimizin iptal edilmesi yıkıcı oldu" dedi. "İptallerin nedeni beni yeni bir korku ve muazzam bir suçluluk duygusuyla doldurdu çünkü pek çok insan bu gösterilere gelmeyi planlamıştı."

Yetkililere teşekkür eden Amerikalı şarkıcı, "onlar sayesinde hayatların değil konserlerin yasını tutuyorduk" diye yazdı. Swift, güvenlik nedeniyle Eras Tour'un Avrupa ayağı sona erene kadar konuşmayı beklediğini söyledi.

"Çok açık konuşayım: Konserlerime gelen hayranlarıma zarar vermek isteyenleri kışkırtacağını düşündüğüm bir şey hakkında kamuoyu önünde konuşmayacağım," diye yazdı.

Konser organizatörü Barracuda Music, 8 Ağustos'ta başlayacak olan üç gece sürmesi planlanan Viyana turnesini iptal ettiğini çünkü komployla bağlantılı olarak yapılan tutuklamaların gösteri zamanına çok yakın olduğunu söyledi.

17 yaşındaki bir çocuk, iptallerin açıklanmasından bir gün önce gözaltına alındı. Kısa bir süre sonra da 18 yaşındaki üçüncü bir şüpheli tutuklandı. Avusturya gizlilik kuralları uyarınca bu kişilerin isimleri açıklanmadı.

Viyana'dan sonraki durak olan Londra'daki gösteriler, İngiltere'de Swift temalı bir dans kursunda üç genç kızın ölümüyle sonuçlanan bıçaklama olayının hemen ardından geldi.

Southport saldırısının ardından yaptığı açıklamada Swift, "tamamen şokta olduğunu" ve "bu ailelere taziyelerimi nasıl ileteceğini bilemediğini" söyledi. Haber kaynakları Swift'in hayatta kalanlardan bazılarıyla Londra'da sahne arkasında bir araya geldiğini bildirdi.

Viyana'daki olay, 2017 yılında İngiltere'nin Manchester kentinde Ariana Grande konserinde bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilen ve 22 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla da karşılaştırıldı.

Grande'nin konserinin sonunda binlerce genç hayranı konseri terk ederken patlatılan bomba, Birleşik Krallık'ta son yıllarda meydana gelen en ölümcül aşırılıkçı saldırı olmuştu.

Cohen çarşamba günü yaptığı açıklamada, CIA'in planlanan şiddeti önleme konusundaki çalışmalarını överken, terörle mücadelede komploları engellemede elde edilen diğer "başarıların" genellikle duyurulmadığını söyledi.

CIA genel merkezine atıfta bulunarak, "Size söyleyebilirim ki benim teşkilatımda ve eminim diğerlerinde, bunun Langley için gerçekten iyi bir gün olduğunu düşünen insanlar vardı" dedi.