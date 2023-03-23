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Çin, meteoroloji uydularını fırlattı

Çin, "Tienmu-1" uydu ağının parçasını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Haber Merkezi
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Uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Xinhua'nın haberine göre, Ticari meteoroloji hizmetleri için kullanılması amaçlanan uyduların fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 19'ncu başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "gök ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının oluşturan ilk iki uydu, 9 Ocak'ta fırlatılmıştı.

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