Bill Gates: Yapay zeka, son yılların en önemli teknolojik gelişmesi

Bill Gates, yapay zekanın insanların yaşam biçimini değiştireceğini belirtti.

BBC’de yer alan habere göre, Bill Gates ChatGBT gibi sohbet robotlarıyla ilgili yayınladığı blog yazısında, yapay zekanın mikro işlemci, bilgisayar, internet ve cep telefonu kadar kritik bir teknolojk gelişme olduğunu söyledi.

Gates, yapay zekanın insanların çalışma, öğrenme, seyahat etme, sağlık hizmetinden yararlanma ve birbirleriyle iletişim kurma biçimlerini değiştireceğini söyledi.

ChatGPT, OpenAl tarafından geliştirilen yapay zekaya dayalı bir sohbet robotu olarak çalışıyor. ChatGPT, sorulan sorulara yapay zeka aracılığıyla insan benzeri yanıtlar verebiliyor. ChatGPT’nin arkasındaki ekip, bu yıl Microsoft’tan milyarlarca dolarlık yatırım almıştı.

Son günlerde Google, ChatGPT’ye rakip olacak Bard’ı çıkardı.