Google, ChatGPT’nin rakip uygulamasını kullanıma sundu

Google'ın yeni yapay zeka konuşma uygulaması Bard'ı bugün bazı kullanıcılarına açtı ve 18 yaş sınırı getirdi.

Rakibi ChatGPT'nin aksine, Bard üzerinden internetteki güncel bilgilere ulaşılabiliyor ve "Google it" butonuyla arama yapılabiliyor.

BBC’nin haberine göre Google, Bard'ın "sınırlarının" olduğu, yanılabileceği ve taraflı cevaplar verebileceği uyarısında bulundu çünkü Bard, var olan gerçek bilgilerden öğreniyor. Bu nedenle klişe yanıtlar verebilir, yanlış bilgiler ortaya koyabilir.

Sohbet robotları nasıl çalışıyor?

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Bir konuşmadan bilgisayar koduna ya da makaleye kadar her şeyi yazabiliyor.