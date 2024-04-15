Çin, yabancı çip kullanımını kısıtlıyor

Çin, bu yılın başlarında telekom sistemlerinin 2027 yılına kadar yerli işlemcilere geçmesi için direktif verdi.

Bu gelişme, dünyanın en önemli çip üreticileri olan ABD'li Intel ve Advanced Micro Devices'ı (AMD) doğrudan etkileyecek.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın emri uyarınca, telekom sağlayıcılarının ağlarında yabancı menşeli çip olup olmadığını kontrol etmeleri ve ardından bunların kaldırılması için bir zaman çizelgesi oluşturmaları gerekecek.

Medyaya konuşan kaynaklar, Kaliforniya merkezli iki şirketin Çin'in ağ ekipmanlarında yer alan işlemcilerin "büyük kısmını" sağlaması nedeniyle bu değişikliğin esas olarak Intel ve AMD'yi etkileyeceğini söylüyor.