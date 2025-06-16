Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'in 70 büyük şehrinde yeni konut fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22 düşerek Nisan ayındaki yüzde 0,12'lik düşüşün üzerine çıktı.

Nisan ayında 45 şehirde fiyatlar bir önceki aya göre düşerken, mayıs ayında 53 şehirde fiyatlar geriledi.

Bir önceki yılla kıyaslandığında, bu şehirlerdeki konut fiyatları nisan ayındaki yüzde 4,5'lik yıllık düşüşe kıyasla mayıs ayında yüzde 4,1 düştü.

Resmi verilere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, 70 şehirden 67'sinde yıllık fiyat düşüşü kaydedildi ve bu sayı nisan ayıyla aynı.

Çin İstatistik Bürosu verilerine, Ocak-Nisan döneminde yüzde 1,9 düşen yeni konut satışlarının yılın ilk beş ayında değer bazında yüzde 2,8 geriledi.

Emlak yatırımları Ocak-Mayıs döneminde yüzde 10,7 düşerek ilk dört aydaki yüzde 10,3'lük düşüşten daha da kötüleşti.

Emlak geliştiricileri tarafından başlatılan yeni inşaatlar Ocak-Nisan döneminde kaydedilen yüzde 23,8'lik düşüşe kıyasla ilk beş ayda yüzde 22,8 azaldı.