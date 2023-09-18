Çin'den ABD’li şirketlere yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a silah satışına katılan iki ABD’li askeri şirkete yaptırım uygulayacağını duyurdu. ABD, son zamanlarda silah satışı, askeri yardım ve kredilendirme yöntemleriyle Tayvan'a ileri teknoloji silahlarını sağladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Beijing’de düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendirdi.

Sözcü Mao Ning, ABD’nin Lockheed Martin Uzay Sistemleri Şirketi'nin St.Louis, Missouri şubesinin, 24 Ağustos’ta ABD’nin Tayvan'a gerçekleştirdiği silah satışına ana yüklenici firma olarak doğrudan katıldığını belirtti. Ayrıca, Northrop Grumman şirketinin Tayvan'a yönelik silah satışlarına defalarca katıldığını vurgulayan Mao, Çin'in bu iki şirkete yaptırım uygulama kararı aldığını belirtti.

Çinli sözcü Mao Ning, Çin hükümetinin ulusal egemenliğiyle toprak bütünlüğünü koruma kararlılığının sarsılmaz olduğunu işaret ederek, ABD tarafının Tek Çin ilkesiyle Çin ve ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye sadık kalıp, Tayvan’a silah satışını durdurması, Tayvan ve ABD arasında askeri bağlantıyı sona erdirmesi, Tayvan’ı silahlandırmayı durdurması çağrısında bulundu. Mao, aksi takdirde ABD’nin Çin’in sert tepkileriyle karşılaşacağını söyledi.