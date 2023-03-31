Çin'den piyasaya 2 ayın en büyük likiditesi

Çin Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği 7 gün vadeli ters repo ile piyasalara 189 milyar yuan verdi. Bugün sadece 7 milyar yuan tutarında dönüş bulunuyordu. Çin MB'nin piyasaya verdiği net likidite 182 milyar yuan oldu.

Çin MB, haftanın tamamında bankacılık sistemine net 811 milyar yuan verdi. Bu, Ocak ortasından bu yana görülen en yüksek rakam olarak hesaplandı.