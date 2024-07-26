Çinli şirketlerin dış yatırımları arttı

Çin’in finansal olmayan doğrudan dış yatırımlarının yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 16,6 artışla 72 milyar 620 milyon doları bulduğu bildirildi.

CGTN TÜRK'ün haberine göre, "Çinli işletmelerin “Kuşak ve Yol” güzergâhı üzerinde bulunan ülkelere yaptıkları finansal olmayan doğrudan dış yatırımların yüzde 9.2 oranında artarak toplam 15 milyar 460 milyon dolara vardığı aktarıldı.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde yurt dışı müteahhitlik sektörü projelerinin tamamladığı ciro yüzde 2,2 artışla 72 milyar 250 milyon dolara ulaşırken, yeni imzalanan sözleşmelerin tutarı ise yüzde 22 yükselerek 115 milyar 540 milyon dolara çıktı.

Bunlar arasında Çinli şirketlerin “Kuşak ve Yol”u ortaklaşa inşa eden ülkelerde tamamladıkları müteahhitlik projelerinin cirosunun yüzde 0,7 artışla 58 milyar 920 doları ve yeni imzaladıkları sözleşmelerin tutarının ise yüzde 18,5 artışla 93 milyar 350 milyon doları bulduğu” bildirildi.