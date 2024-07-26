  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çinli şirketlerin dış yatırımları arttı
Takip Et

Çinli şirketlerin dış yatırımları arttı

Çinli şirketlerin doğrudan dış yatırımı, 72 milyar 620 milyon dolara çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çinli şirketlerin dış yatırımları arttı
Takip Et

Çin’in finansal olmayan doğrudan dış yatırımlarının yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 16,6 artışla 72 milyar 620 milyon doları bulduğu bildirildi.

CGTN TÜRK'ün haberine göre, "Çinli işletmelerin “Kuşak ve Yol” güzergâhı üzerinde bulunan ülkelere yaptıkları finansal olmayan doğrudan dış yatırımların yüzde 9.2 oranında artarak toplam 15 milyar 460 milyon dolara vardığı aktarıldı.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde yurt dışı müteahhitlik sektörü projelerinin tamamladığı ciro yüzde 2,2 artışla 72 milyar 250 milyon dolara ulaşırken, yeni imzalanan sözleşmelerin tutarı ise yüzde 22 yükselerek 115 milyar 540 milyon dolara çıktı.

Bunlar arasında Çinli şirketlerin “Kuşak ve Yol”u ortaklaşa inşa eden ülkelerde tamamladıkları müteahhitlik projelerinin cirosunun yüzde 0,7 artışla 58 milyar 920 doları ve yeni imzaladıkları sözleşmelerin tutarının ise yüzde 18,5 artışla 93 milyar 350 milyon doları bulduğu” bildirildi.

Bakan Kacır: BYD, 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecekBakan Kacır: BYD, 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecekEkonomi

 

“BYD yatırımıyla, Çinlilere karşı koruma istiyoruz”“BYD yatırımıyla, Çinlilere karşı koruma istiyoruz”Sektör Haberleri

 

Dünya
Fransa'da Olimpiyat Oyunları öncesi bomba alarmı!
Fransa'da Olimpiyat Oyunları öncesi bomba alarmı!
California'nın en büyük orman yangını
California'nın en büyük orman yangını
Son anket yayınlandı: Kritik eyaletlerde kim önde?
Son anket yayınlandı: Kritik eyaletlerde kim önde?
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
AB, el koyduğu Rusya'nın varlıklarından Ukrayna'ya ödeme yaptı
AB, el koyduğu Rusya'nın varlıklarından Ukrayna'ya ödeme yaptı
Fransa'da alarm! Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj