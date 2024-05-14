Cinsel saldırıda, erkek arkadaş "Ödünç verdiği ve gözcülük" yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Belçika'da yasal nedenlerden ötürü kimlik bilgileri açıklanmayan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, kendi erkek arkadaşı tarafından bir gruba "ödünç verildikten" sonra, bir grup reşit olmayan kişi tarafından toplu cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi.

Kortrijk'te yaşayan 14 yaşındaki kızın, erkek arkadaşı tarafından ormana çekildiği ve yaşları 11 ila 16 arasında değişen bir arkadaş grubu tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı belirtildi.

İddiaya göre çocuklar saldırıyı kayıt altına alıp bunu diğer arkadaşlarına dağıtmakla tehdit ederken, genç kızın erkek arkadaşı olay yerinde nöbet tuttu.

Olay nedeniyle travma geçirdiği belirlenen kızın, saldırıyı polise günler sonra bildirebildiği söylendi.

Saldırıyla ilgili olarak 10 çocuk tutuklanırken, olayı planladığı iddia edilen erkek arkadaş masum olduğu konusunda ısrar etti.

Olay yerinde nöbet tuttuğu belirtilen erkek arkadaşın avukatı, “Müvekkilimin sevgilisini ödünç verdiği ve olay yerinde gözcülük yaptığı iddiası kesinlikle doğru değil. Müvekkilim suçlamaları reddediyor. Gerçekleri açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Yaşananlar ailesi için ağır bir darbe oldu" diye konuştu.

Çocukların 24 Mayıs'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.