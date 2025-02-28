Citibank’tan büyük hata: Müşteri hesabına yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırdı

Bankacılık sektörü ABD’li Citi’nin, yaptığı hata ile çalkalanıyor. Citigroup bir müşterinin hesabına sadece 280 dolar göndermesi gerekirken tam 81 trilyon dolar yatırdı.

2024 yılının Nisan ayında gerçekleşen olayda bir müşterinin hesabına yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırdı. Bu dev hata, bankanın risk yönetimi zayıflıklarını gündeme getirdi

81 trilyon dolar aktarım 90 dakika sonra fark edildi

Financial Times’ın haberine göre, hata hem işlemi giren çalışan hem de onayı kontrol eden ikinci çalışan tarafından fark edilmedi. Üçüncü bir çalışan, hesap bakiyelerindeki anormalliği fark ederek işlem yapıldıktan 90 dakika sonra hata tespiti yapıldı

Hata Fed ve OCC’ye bildirildi

Citigroup, hiçbir fonun bankadan ayrılmadığını ve işlemin birkaç saat içinde geri alındığını açıkladı. Hata, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Denetim Ofisi’ne (OCC) bildirildi. Citi, bu olayın manuel süreçleri azaltma ve kontrolleri otomatikleştirme çabalarını sürdürme ihtiyacını gösterdiğini belirtti.

Geçen yıl 10 büyük hatanın ucundan ‘kıl payı’ dönüldü

2024 yılında Citigroup’ta 1 milyar dolar ve üzeri tutarda 10 “kıl payı kurtarılan” hata yaşandı. Bu rakam, 2023’teki 13 hatadan hafif bir düşüş anlamına geliyor. Citigroup’un hatalar silsilesi, bankanın 2020’de kozmetik devi Revlon’a yanlışlıkla 900 milyon dolar göndermesinden bu yana operasyonel sorunlarını çözemediğini gözler önüne seriyor.

Revlon skandalında CEO görevden alınmıştı

Revlon skandalı sonrası dönemin CEO’su Michael Corbat görevden alınmış, Citigroup ağır para cezaları almış ve regülatörler tarafından sıkı denetim altına alınmıştı.

2021’de CEO koltuğuna oturan Jane Fraser, regülatörlerin taleplerini karşılamayı en büyük önceliği olarak tanımlamıştı. Ancak banka, 2024’te risk kontrol ve veri yönetimi sorunları nedeniyle 136 milyon dolar ceza aldı.

Para nasıl gönderildi?

81 trilyon dolarlık hata, el ile yapılan veri girişinde meydana gelen bir hata ve kullanımı karmaşık bir yedekleme sisteminden kaynaklandı.

Olayın detayında, Brezilya’daki bir müşteri hesabına gönderilmesi gereken 280 dolarlık dört işlem, yaptırım kontrollerinde takılmış, ardından manuel olarak yeniden girilmesi istendi. Kullanılan sistemde tutar alanı otomatik olarak 15 sıfırla dolu geldiği ve bu sıfırların silinmesi gerekirken çalışanın bunu atladığı belirtiliyor.